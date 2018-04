Amerikaan vindt zak geld in deur occasie Jeep

Door: BV

Een Amerikaanse koper van een tweedehands Jeep deed een veel betere deal dan hij zich eerst kon voorstellen. Nochtans zag het er eerst niet zo uit.

Onverwachte korting

Terwijl het hem bij een testrit niet was opgevallen, bleek de elektrische bediening van het raam in één van de achterportieren niet goed te functioneren. De nieuwbakken eigenaar besloot daarop maar om even zelf te kijken hoe dat kwam en haalde het deurpaneel weg. Daar ontdekte hij dat een plastic zak de werking verhinderde. In de plastic zak zaten zeven stapeltjes 20-dollar-briefjes. Het totale bedrag is onbekend, maar het vertegenwoordigt in elk geval een aardige korting op z’n aankoop. Of het daarentegen verstandig was ermee naar buiten te komen, is een andere zaak.