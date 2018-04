Deuren 390.000 Fords vliegen open tijdens het rijden

Door: BV

Ford roept 390.000 voertuigen terug naar de dealer omdat er problemen zijn met de sluiting van de deuren. Het gaat om de Ford Fiesta 2012-2014, Fusion 2013-2014 en Lincoln MKZ 2013-2014. Vooralsnog worden alleen auto’s die in de VS, Canada en Mexico gebouwd zijn verdacht van een defect dat ervoor zou kunnen zorgen dat de deur tijdens het rijden (bijvoorbeeld bij het nemen van een bocht) spontaan open gaat. In Europa worden de auto’s van bovenstaande types niet verkocht, al zijn enkele Ford Ecosport uit Mexico - met een techniek die verwant is aan die van de Fiësta - wel in onze contreien geleverd. Daarmee zijn nog geen problemen gemeld.