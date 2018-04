Toyota ontwerpt betere vliegtuigzetel

Door: BV

Toyota Boshoku, dat is de interieurafdeling van het bedrijf die ook verantwoordelijk is voor de auto’s van het merk, heeft voor de Japanse luchtvaartmaatschappij ANA een nieuwe vliegtuigzetel ontwikkeld. Die is bedoeld voor gebruik in economy en moet de passagiers daar een groter gevoel van welbehagen geven.

Subtiele aanpassingen

Eigenlijk ziet die vliegtuigstoel van Toyota eruit als alle andere vliegtuigstoelen. Maar er zijn volgens het bedrijf wel degelijk verschillen. Zo is de rugleuning erg dun, net als het tafeltje. En door daar minder plaats aan te verspillen, krijgt de passagier zelf meer ruimte. Bovendien is er meer aandacht besteed aan de steun voor het lichaam. Rug, onderrug en schouders worden beter ondersteund. De achterzijde van de stoel is bekleed met een zacht aanvoelende stof, waardoor contact met de zetel aangenamer wordt. En tenslotte zijn nog een heel aantal details, zoals de tafelsteunen, de zijkanten van de rugleuning en de armsteunen voorzien van afgeronde hoeken.

De zetels worden in de loop van het jaar ingebouwd op de binnenlandse lijnen van ANA (All Nippon Airlines). Daarna komt de internationale vloot aan de beurt.