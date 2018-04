Porsche luistert naar je Apple Watch

Door: BV

BMW had al een applicatie voor de Apple Watch en Porsche is de eerste andere autobouwer die volgt. De Porsche Car Connect App geeft eigenaars van een Panamera, 918 Spyder, Macan of Cayenne vanaf 2014 de mogelijkheid om een hele hoop zaken vanop afstand te regelen. De 911 staat gek genoeg niet op de lijst.

Boordcomputer en meer

De Apple Watch is ideaal voor wie zich z’n nummerplaat niet herinnert. Of maar blijft vergeten of er nog wat in de benzinetank zit. En voor wie aan z’n pols de gemiddelde snelheid, afgelegde afstand of het gemiddeld verbruik wil nakijken. Maar gelukkig zijn er ook wat praktischer toepassingen. Het schuifdak sluiten, controleren of de auto op slot is of de spiegels dichtklappen. Of de airco al instellen.