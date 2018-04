SEM DX7 is Chinese SUV met design van Pininfarina

Door: BV

SEM (South East Motor) heeft op het Autosalon van China deze nieuwe DX7 voorgesteld. Dat is een SUV of crossover voor de middenklasse. Zeg maar ruwweg het formaat van de Nissan Qashqai of de aanstormende nieuwe Renault Kadjar (waar hij wel wat op lijkt). Specificaties zijn niet voorhanden, maar een lijst met enkele snufjes is er wel. Een elektrische kofferklep, panoramisch glazen dak en automatische parkeerhulp staan daar onder meer op. Maar dat is niet waarom hij in het nieuws komt. Dat heeft hij te danken aan z’n koetswerk van Pininfarina. De Italiaanse grootmeester is door de Chinezen onder de arm genomen om de creatie van een smakelijke koets te voorzien, maar er is natuurlijk wel rekening gehouden met de meer barokke smaak van de thuismarkt.

Pininfarina wordt Indisch

Pininfarina zit al een tijd in slechte papieren en dus staat het stijlhuis te koop. De onderhandelingen met Mahindra (dat ook eigenaar is van Jaguar en Land Rover) vlotten gestaag en er wordt zelfs gespeculeerd dat de verkoop volgende week een feit zou kunnen zijn.