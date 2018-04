De Tomaso in Chinese handen

Door: BV

De Tomaso heeft een eigenaar. Het merk en de bijhorende bezittingen zijn geveild. Als je dat bekend in de oren klinkt, dan is dat wellicht omdat exact hetzelfde scenario zich in maart ook al eens voltrok.

De Tomaso naar China

In maart werd de in 1959 in Modena opgerichte onderneming verkocht aan investeringsmaatschappij L3 Holding. Maar die waren wat te optimistisch en bleken finaal niet in staat aan de koopsom te voldoen. En daarom werd de veiling nog eens overgedaan. Ditmaal is het Ideal Team Venture dat de slag thuishaalt. Dat is in Chinese handen. Het ultieme doel is om in China auto’s onder de De Tomaso-merknaam te produceren. Of er ook wat zal overblijven van de filosofie van het merk dat exclusieve sportwagens als de De Tomaso Pantera bouwde, is niet duidelijk.