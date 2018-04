Audi kondigt Laser-Matrixkoplampen aan

Door: BV

Wat komt er na LED-koplampen, Matrix-LED-koplampen en Laserkoplampen? Wel, dat zijn logischerwijze: Matrix-Laserkoplampen.

Waarom laserlicht?

Lasers zijn interessant als verlichtingstechnologie om de lichtopbrengst hoger is dan die van Xenon- en LED-technologie (samen!) terwijl ze gevoelig minder energie verbruiken. In die lichtsterkte schuilt echter ook een gevaar, want ze kan ander verkeer verblinden. Een euvel dat de matrix oplost. Dat is een verstelbare lens die op de snelweg een erg felle maar smalle lichtbundel kan voorzien en bij lage snelheden onder een brede hoek, minder fel kan verlichten. Maar ze is voorzien van pixels die het licht kunnen tegenhouden (de matrix). Op die manier wil Audi, net als bij LED Matrix-technologie, de volledige weg belichten behalve daar waar zich andere voertuigen bevinden. De informatie over de positie daarvan zal afkomstig zijn van de boordcamera.