Bizar! Motorrijder belandt op achterbank, chauffeur rijdt onbewogen verder

Door: ADD

Als je op de linker rijstrook van een snelweg rijdt, is het hoogst ongewoon dat er net dan iemand in je wagen instapt. En toch is dat exact wat er gebeurde in Duitsland op de A65 nabij Mannheim.

Een 54-jarige motorrijder schatte zijn eigen snelheid fout in en reed daardoor tegen volle snelheid op een voorligger in die net van de linker naar de rechter rijstrook gewisseld was.

Op de schouder van de motorrijder reed een beschermengel mee. De man vloog door de achterruit van de auto en landde ongedeerd op de achterbank. Maar de bestuurder was blijkbaar helemaal niet onder de indruk van de onverwachte passagier en reed gewoon door. Pas op vraag van de motorrijder stopte hij en liet die er op de pechstrook uit. Vervolgens zette hij rustig zijn rit verder. Waarom is tot dusver onduidelijk. De chauffeur heeft zich nog niet gemeld bij de politie.