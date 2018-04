Door: ADD

De Amerikaanse autobouwer Ford verkocht de voorbije maanden minder auto's. Zwakke resultaten in Europa en Zuid-Amerika hebben in het eerste kwartaal geleid tot een daling van de winst met zeven procent tot 924 miljoen dollar (848 miljoen euro). Dat kondigde het bedrijf dinsdag aan. De omzet daalde in vergelijking met vorig jaar met zes procent tot 33,9 miljard dollar.