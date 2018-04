Fallussymbolen helpen putten dichten

Door: ADD

De talrijke putten in het Vlaamse wegdek zijn niet enkel vervelend, ze zijn ook nefast voor de banden, velgen en assen. Helaas staat het dichten ervan niet al te hoog op het prioriteitenlijstje van steden en gemeenten. En blijkbaar kampen ze in Groot-Brittanië met hetzelfde problemen. Want daar waart een graffitispuiter onder de artiestennaam "Wanksy" rond die obscene tekeningen rond de kuilen maakt.

Banksy



Zijn naam ontleent hij aan street-art legende Banksy en aan het Engelse woord ‘wank’, wat zoveel als masturbatie betekent. In de Britse media verklaarde hij dat hij de aandacht op de straten vol vreselijke putten wil vestigen. En dat zou het efficiëntste zijn met grappige, enorme fallussymbolen. Bovendien hebben die ook het voordeel dat ze snel getekend zijn, want het verkeer ophouden wil hij niet.

Street Art of vandalisme?



Het County Greater Manchester vindt de peniskunst van Wanksy niet grappig. Een woordvoerder vroeg zich in een interview af of de kunstenaar een seconde eraan gedacht heeft hoe gezinnen met jonge kinderen zich wel niet moeten voelen als ze op weg naar school worden geconfronteerd deze obscene symbolen?

Op zijn Facebook-pagina toont Wanksy trots foto's van zijn successen. Zijn kunst wordt niet verwijderd, maar met teer overgoten. Dat maakt de putten dan toch tenminste provisorisch toe. Althans diegene, waar hij attent op maakt.