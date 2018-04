ESP redt 6.000 mensenlevens

Door: BV

Het elektronische stabiliteitsprogramma of ESP, is één van de meest efficiënte middelen om een ongeluk ter vermijden. Maar hoe effectief is het systeem exact? Volgens een onderzoek van de koepel van verzekeringsmaatschappijen - die de meest nauwkeurige cijfers over het aantal ongelukken hebben - heeft het snufje tussen 2000 en 2013 al zo’n 200.000 ongevallen vermeden. En het heeft op die tijd 6.000 mensenlevens gered.

Mercedes pionier tegen wil en dank

In 1995 was de Mercedes S-Klasse de eerste auto ter wereld die standaard voorzien was van ESP. Twee jaar later introduceert Mercedes het veiligheidsfeature al op z’n kleinste telg, de A-Klasse. Dat komt omdat dat model bij een (zo goed als zeker gesaboteerde) Elandtest omkantelde en de Duitsers de grootste moeite hadden om de mediastorm die daarop volgde te bedwingen. En toen het bedrijf submerk Smart lanceerde, hadden ook al die autootjes ESP.

Stabiliteitscontrole verplicht

Inmiddels moet elke nieuwe personenwagen in Europa verplicht van stabiliteitscontrole voorzien zijn. In 2005 was ongeveer één auto op vier op de Europese wegen ermee uitgerust. Inmiddels zit ESP op bijna 85% van de auto’s in het verkeer.