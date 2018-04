De auto's in Mad Max: Road Fury zijn te gek voor woorden

Door: BV

Deze maand verschijnt de jongste telg in de Mad Max-filmreeks in de zalen. En daarin nemen vier- en meerwielers weerom een aanzienlijke rol op zich. Veel meer dan in het origineel uit 1979 - de doorbraakfilm van Mel Gibson (en uiteraard terug te vinden in het Auto55-dossier Legendarische Autofilms). Voor deze nieuwe prent van George Miller werden in het totaal zo maar eventjes 150 auto’s gecreëerd. Maar dit zijn de meest opvallende, allen gecreëerd door production designer Colin Gibson die daarmee de sfeer voor de ganse film zet.

Kan het nog gekker?

Onder de creaties zien we onder meer een monstertruckchassis met een koetswerk van een Dodge uit de jaren veertig, een Kever die half offroader en half vlammenwerper is, anderhalve Cadillac Coupe Deville die wordt aangedreven door niet één, maar twee V8-motoren en een oorlogstruck waar een kever bovenop zit. En dan hebben we nog niet eens gehad over iets wat eruit ziet als een tank met de koets van een muscle car.

En de Interceptor?

Fans hoeven zich niet ongerust te maken. De Interceptor is ook nog steeds van de partij. Mét de supercharger die het zicht belemmert.