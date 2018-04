Nieuwe Opel Astra wordt kleiner, lichter

Door: BV

Opel bereidt zich voor op de lancering van een compleet nieuwe Astra na de zomer (op het Autosalon van Frankfurt). Het bedrijf gooit nu al de eerste details te grabbel van wat de 11e middenklasse voor het merk op rij is (Kadett en Astra samen, uiteraard).

Kleiner aan de buitenkant, groter binnen

De nieuwe Astra vertrekt van een wit blad papier en is gebaseerd op een D2XX-onderstel dat we in de toekomst onder verschillende modellen van het merk zullen terugvinden. Dat is in deze configuratie iets compacter. De wielbasis krimpt 2,3cm, maar het is ook een stuk lichter. Afhankelijk van de versie wordt er 120 tot wel 200kg uitgespaard. En de plaatsindeling zal en stuk efficiënter zijn. Hoewel de Astra 5cm korter wordt dan z’n voorganger, zal de passagierscel groter worden. Er komt 3,5cm extra beenruimte vrij.

Meer technologie, kleinere motoren

Natuurlijk volgt Opel gewoon de trends. Dat betekent dat er meer snufjes aan boord komen, maar dat almaar kleinere motoren gebruikt zullen worden om die voort te bewegen. Tot een 1-liter driecilinder toe. De missie: een lagere CO2-uitstoot.

En het uiterlijk?

De visuele stijl van de Astra wordt geënt op die van de Corsa, maar vanzelfsprekend met nieuwe accenten. Die zijn echter nog niet te ontwaren. Voorlopig houdt Opel het op een gecamoufleerd exemplaar aan de zijde van Opel-CEO Karl-Thomas Neumann.