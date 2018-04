​​Autodief op flitsfoto

Door: ADD

Dieven moeten er vaak snel vandoor. Kort nadat hij een Audi A6 Avant gestolen had, had een dief de pech geflitst te worden. Twee weken later belandde zijn foto in de brievenbus van de eigenaar van het voertuig.



Brute pech



Onbekenden braken in een advocatenkantoor in de Duitse stad Offenburg in en stalen er de autosleutels van een bijna vier jaar oude Audi A6 Avant. Andere spullen interesseerden de dieven niet, portemonnee en laptop lieten ze onaangeroerd. Op ongeveer een half uurtje rijden van de plaats van het misdrijf werd de Audi door een flitspaal gevat.



Belgische dief?



Als de advocaat de boete in handen krijgt, informeert hij onmiddellijk de politie. Sindsdien is het Landeskriminalamt van Stuttgart op zoek naar de dief. Tot nu toe zonder succes. Een zoektocht in hun database leverde geen enkel resultaat op. Flitsfoto’s staan dan ook niet bekend om hun uitmuntende kwaliteit. De politie zou ervan uitgaan dat de dader of daders behoren tot een professionele bende autodieven uit België of Nederland. Soortgelijke inbraken met gerichte diefstal van autosleutels uit woningen of kantoren zouden de laatste tijd namelijk wel vaker voorkomen.