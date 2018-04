40.000 reservaties voor Tesla-batterij op 3 dagen

Door: BV

Tesla heeft z’n kwartaalcijfers wereldkundig gemaakt. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar wist het bedrijf net een miljard dollar omzet te realiseren. Bovendien bouwde het 10.045 voertuigen. Dat is 10% meer dan Tesla’s eigen schattingen. De nog jonge speler geeft daarom ook aan dat het vertrouwen heeft in z’n originele doelstelling om voor het jaareinde 55.000 voertuigen te leveren. Dat zullen er overigens niet alleen van het type Model S zijn. Ook de Model X moet nog voor 2016 bij de dealer staan.

Nieuwe marktsegmenten aanboren

Tesla stelde eerder deze week een batterij voor thuisgebruik voor. Eentje die huishoudens en kleine handelszaken in eerste instantie in de VS in staat stelt om veel efficiënter gebruik te maken van alternatieve energiebronnen die ze zelf aanboren. Zonnepanelen op het dak bijvoorbeeld. Momenteel produceren die vooral energie wanneer je ze niet nodig hebt. De batterij biedt de mogelijkheid om die op te slaan voor later. En de eerste 3 dagen van de commercialisering van het product, ontving het bedrijf zo maar eventjes 40.000 aanvragen. Niet moeilijk dat het aandeel van Tesla op de beurs vandaag een sprongetje maakte.