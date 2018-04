Dikke Skoda voor GTI-Event Wörthersee

Door: BV

De grootste verzameling van GTI-liefhebbers vind je elk jaar in het anders zo rustige Oostenrijkse dorpje Wörthersee. De Volkswagen-group kaapt dat evenement al jaren en stelt er steevast creaties voor waarvan je wenkbrauwen een verdiep hoger klimmen. Een Skoda Fabia pickup (Funstar) staat al in de coulissen te wachten voor deze editie en nu doen de Tsjechen er nog een tweede Fabia bij. De Fabia R5 - eigenlijk rijp voor Rally, maar in dit geval voorzien van het koetswerk van de nieuwe Fabia break. Met een paar modificaties uiteraard.

Skoda Fabia R5

Deze Fabia R5 Combi heeft niet alleen uitgeklopte wielkasten, grote 18-duimers, een opvallende dakvleugel en brede lcuthinlaten. Hij heeft ook een 1.6l turbomotor (waarvan het vermogen nog even onbekend is), vierwielaandrijving en een sequentiële versnellingsbak. Skoda zal in Oostenrijk overigens ook de gewone R5 tentoonstellen.