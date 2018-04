Nieuwe auto verplicht voor 28.000 Antwerpenaren

Door: BV

De stad Antwerpen wil, naar het voorbeeld van grote (echte) metropolen als bijvoorbeeld Londen, een zone in het leven roepen waarin meer vervuilende voertuigen niet meer toegelaten zullen worden.

Wat mag er de stad niet meer in?

Een eerste fase van het plan gaat volgend jaar in. Daarbij mogen benzines van 1992 of ouder de stad niet meer in en zijn diesels van categorie Euro 2 of ouder niet langer welkom. De Euro 3-norm ging in in 1999, maar alleen voor nieuwe dieselmodellen. Het is dus perfect mogelijk dat iemand een diesel van 2000 of jonger heeft die niet kwalificeert. Volgens cijfers die de VRT kon inkijken gaat het dan al om 15.000 in Antwerpen geregistreerde voertuigen.

In 2020 wordt dan de tweede fase doorgevoerd. Daarbij zal voor 56% van de dieselbezitters en 8% van de huidige benzinewagens het stadscentrum (Antwerpen en een deel van Linkeroever) verboden terrein worden. Naar schatting 28.000 auto’s worden door die maatregel getroffen.

Opletten met nieuwe auto, zegt VAB

Belangenvereniging VAB benadrukt de noodzaak voor heldere informatie. Want, zo stelt de VAB, het is niet omdat je in 2016 een nieuwe auto koopt, dat die in 2020 automatisch nog de stad in mag.