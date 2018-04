Modepoppetje: Rolls-Royce Wraith Fashion

Door: BV

Unieke edities van Rolls-Royce zijn niets nieuws. Elk jaar produceert het bedrijf er een handvol. Sommige zijn erg apart. Zo is er al eens een pastelgroene Wraith de revue gepasseerd. Dit is de nieuwste. Een Wraith ‘Inspired by Fashion’. Een eerbetoon aan haute-couture.

Negen dagen werk

De Rolls-Royce Wraith Inspired by Fashion duurt negen dagen om klaar te krijgen. Zoveel extra werk kruipt er in het tweekleurige interieurthema (met onder meer een accentkleur voor het stuurwiel, de piping in de zetels en de opbergvakjes in de deurpanelen) en de verwerking van de edele materialen als hout en zijde. Andere details: de verlichting in het dak die een sterrenhemel voorstelt en het klokje voor de gelegenheid eveneens een aangepaste afwerking krijgt.