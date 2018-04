Volkswagen stelt éénliter voor met 272pk

Door: BV

Je kon op Auto55.be al nieuws lezen van het motorensymposium in Wenen. Daar stelde VW immers al een nieuwe twaalfcilinder voor, naast een evolutie van de 2-liter TFSI viercilinder voor de nieuwe Audi A4. Maar er is ook nog een kleintje. Een éénliter, met grote spierballen. Die is gebaseerd op het motortje dat momenteel al dienst doet in de Polo, maar er is wat nieuwe technologie tegenaan gegooid.

Veel potentieel voor verbrandingsmotoren

Volkswagen wil met de nieuwe éénliter driecilinder vooral bewijzen dat verbrandingsmotoren nog erg veel potentieel hebben. De 1.0l wekt in dit geval zo maar eventjes 272pk en 270Nm op. Een belangrijke rol in het realiseren van die winst is voor rekening van een elektrische turbo. Die is niet langer afhankelijk van uitlaatgassen om meer lucht in de cilinderkamers te stuwen en kan tot driemaal zoveel volume verzetten bij eender welk motorregime.