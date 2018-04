Rood, kleur van de liefde...

Door: ADD

Ze staan hand in hand of omhelzen elkaar innig. In Wenen zeggen weldra ook homo, lesbische en heteroseksuele koppeltjes aan voetgangers of ze al dan niet mogen oversteken. Bij circa 50 verkeerslichten wordt het klassieke figuurtje ingeruild voor een paartje. Het eerste verkeerslichtenpaar is ondertussen in het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad al een feit. Voorlopig blijven ze tot eind juni.

Voor een verdraagzame en veilige stad

Ter gelegenheid van evenementen zoals het Eurovision Songfestival wil de stad reclame maken voor meer tolerantie. En ook de verkeersveiligheid zou erop vooruit moeten gaan. De stad wil onderzoeken of de rood-groene stelletjes voetgangers ontmoedigen om door het rood te gaan.