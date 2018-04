​Formule 1: Red Bull denkt in Audi-motoren de verlossing te vinden

Door: ADD

Het Formule 1-team van Red Bull ligt met Renault in de clinch en wil Audi als nieuwe motorleverancier. Bij de Volkswagen Group zouden ze momenteel onderzoeken in hoeverre dat haalbaar is.

De zwakste start van het seizoen in zeven jaar, het slepende geschil met motorenpartner Renault en ergernis over de nieuwe regels... je zou voor minder uit het Formule 1-circus willen stappen. Red Bull heeft er even geen zin meer in.

Audi moet Renault vervangen

De Oostenrijkers flirten nu openlijk met een partnerschap met de VW-groep als alternatief voor een voortijdig afscheid. "Als we niet snel een competitieve motor krijgen, dan komt Audi erbij of wij zijn weg”, zei Red Bull adviseur Helmut Marko aan de BBC.

Maar de vraag is of Volkswagen eigenlijk wel in de grand-prix-wereldwil instappen. Na de terugtrekking van patriarch Ferdinand Piech (die bekend stond als heftige tegenstander van een Formule 1-deelname) moet de top van de groep zich opnieuw over het thema beraden. Snelle beslissingen over een duur Formule 1-avontuur zijn niet te verwachten, ook al gonst het in de wandelgangen dat dochteronderneming Audi een haalbaarheidsstudie zou besteld hebben.

Red Bull staat niet langer aan de top

Op dit moment is de voormalige wereldkampioen (van 2010 tot 2013) verzonken in middelmatigheid. Slechts 30 punten hebben Daniel Ricciardo en Daniil Kwjat (de opvolger van de naar Ferrari overgelopen Vettel) verzameld dit seizoen. Dat zijn er 172 minder dan de leider in het kampioenschap, Mercedes.

Omdat beide piloten wegens defecten al herhaaldelijk een nieuwe motor hebben moeten laten inbouwen, dreigen de eerste boetes eraan te komen. Momenteel kunnen maximaal vier motoren per seizoen gebruikt worden. Onder druk van verschillende raceteams zal dit aantal wellicht binnenkort uitgebreid worden tot vijf. "Een vijfde motor zou ons niet helpen, we hebben er zeven of acht nodig,” sneerde adviseur Marko richting Renault.

Renault levert normaal nog een jaar de motoren

Nog tot in 2016 zit Red Bull met handen en voeten gebonden aan de Franse fabrikant. Alternatieven zijn er niet omdat noch Mercedes, noch Ferrari, noch McLarens nieuwe partner Honda motoren zullen leveren aan een mogelijke titelrivaal. En Red Bulls contracten met Ecclestone lopen nog tot 2020. "Ze zullen er niet uitstappen, dat wil ik vermijden," verzekerde de Brit.

Het is niet leuk meer

Maar als Dietrich Mateschitz, de Oostenrijkse miljardair die Red Bull oprichtte, zijn speelgoed beu begint te worden, gaan mogelijke miljoenensancties hem niet ontmoedigen om ermee op te houden. Naar de Grand Prix van Spanje in Barcelona afgelopen weekend stuurde de 70-jarige alvast veelbetekenend voor de eerste keer sinds jaren zijn kat.