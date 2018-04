Zeldzame Bugatti Brescia 40 jaar vergeten in schuur

Door: BV

Eigenlijk was de Bugatti Brescia een doorontwikkeling van de Type 13. Maar toen de auto in 1921 deelnaam aan de GP van Italië in Brescia kwamen de Bugatti’s als eerste, tweede, derde en vierde over de finish. En daarom bleef 'Brescia' als naam kleven. Het was een succesvol model, waarvan er tussen 1914 en 1926 2.005 stuks werden gebouwd, voorzien van motoren met 8 of - jawel - 16 kleppen. Maar zoals zo vaak werden heel wat exemplaren geofferd op de slachtbank van de geschiedenis. Tegenwoordig schieten er maar 12 meer van over.

Bugatti Brescia opgedoken

Vijf jaar geleden werd een Bugatti Brescia uit het Lago Maggiore opgedoken nadat hij er ruim zeventig jaar had gelegen. Die auto werd vervolgens geveild en bracht € 260.000 op. Deze nieuwe vondst bevond zich gewoon het op het gelijkvloers. In een schuur van een familie die hem sinds 1953 in het bezit had. De Bugatti, met een origineel zij het wat minder elegant koetswerk van de Franse koetswerkbouwer Maron Pot et Cie werd in 1975 geparkeerd en daarna ‘vergeten’.

Veiling op 22 juni

Veilinghuis Artcurial heeft hem ontdekt en zal het model op 22 juni onder hamer laten gaan. De geschatte opbrengst is zo’n € 250.000, wat eerder bescheiden lijkt. Artcurial lijkt zich wel te specialiseren in schuurvondsten. Afgelopen jaar veilde het nog de collectie ‘Baillon’. Een megavondst van 60 unieke klassiekers bracht toen meer dan € 25 miljoen op.