Unieke Aston Martin DB9 Spyder Zagato onder de hamer

Door: BV

Je weet dat het gaat om een écht speciale auto als op de neus het gevleugelde merkembleem van Aston Martin prijkt, en op de flank de gestyleerde ‘Z’ van koetswerkbouwer Zagato terug te vinden is. Dat Italiaanse bedrijf produceerde deze Spyder (met functionele stoffen kap) twee jaar geleden op basis van de DB9 Volante.

Ja, mét garantie

De donor-auto is nog herkenbaar aan de 510pk sterke 6.0l V12 onder de kap en aan de binnenzijde, maar het koetswerk werd helemaal gewijzigd. Er bestaat slechts één exemplaar van en dat werd in 2013 gebouwd ter ere van de 100ste verjaardag van Aston Martin. Ergens in Japan vertoeft overigens ook een coupé - die eveneens uniek is.

Momenteel heeft de auto amper 3.701km op de teller. En omdat de creatie amper twee jaar oud is, is de fabrieksgarantie zelfs nog steeds geldig. Wie ‘m hebben wil begroot best tot € 400.000.