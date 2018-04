Autorijden met smartwatch tegen de wet

Door: BV

Tijdens het autorijden mag je je GSM niet bedienen. Doe je dat toch, dan riskeer je in ons land al meteen een boete van € 120. Als het gaat om de minnelijke schikking. Als je meteen wordt tegengehouden is het slechts € 110, want we willen het in ons land vooral niet al te duidelijk. Word je binnen de drie jaar nogmaals betrapt, dan is het het dubbele. En als je er ooit voor de rechtbank voor eindigt, dan riskeer je tot € 1.500 en - in theorie - een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Maar wat als je met een smartwatch autorijdt? Daarover bestaat vooral onduidelijkheid.

Is een smartwatch wél of niet een GSM?

Op een vraag van magazine Datanews reageerde de Belgische politie door een smartwatch als de Apple Watch niét als een GSM te zien. Maar dat betekent volgens de Belgische arm der wet niet dat je tijdens het rijden op je hoogtechnologische horloge mag zitten tokkelen. Je moet immers steeds in staat zijn je voertuig te bedienen. Het oordeel daarover ligt bij de politierechter. In Nederland oordeelde de wetgevende macht echter zopas dat wanneer een smartwatch één of meerdere functies van een GSM dupliceert, die er in feite mee gelijkgeschakeld wordt. De vorm van het toestel maakt niet uit. Het is bovendien verboden de GSM vast te houden. En dat hoeft niet met de hand te zijn, maar ‘vasthouden’ wordt op de breedst mogelijke manier geïnterpreteerd. Rijden met een smartwatch mag daar dus niet.

Totale willekeur

Dat de wetgeving wat achterop hinkt bij de realiteit is eerder regel dan uitzondering. Tot slimme polshorloges (waar de verschillende automerken massaal apps voor ontwikkelen) effectief in de wetgeving worden opgenomen - of er op z’n minst een circulaire wordt verspreid met richtlijnen voor politie en parket - lijkt willekeur de regel te zijn. Het zal de rechtbank zijn die beslist of je smartwatch kwalificeert als GSM (en je hem dus niet mocht dragen) of als horloge (dat je wel aan mag hebben). En of de bediening ervan gevaarlijk was, of niet. Bij onze Noorderburen is het eerste tot nader order de regel. In België kan je het op voorhand niet weten. Wie geen risico wil lopen, laat dat gadget dus beter thuis.