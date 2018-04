5.720 Watt luidsprekers in één Smartje

Door: BV

Een Smart Fortwo is zeker niet de meest voor de hand liggende keuze voor een audiofiele autorijder. Maar JBL probeert er het hart toch sneller mee te doen slaan. Met een eenvoudig recept: prop zoveel mogelijk carfi in één autootje.

16 luidsprekers

JBL vond in de kleine Smart ruimte voor 16 luidsprekers, 2 subwoofers, 5 versterkers, 1000 meter aan bekabeling in 10 vierkante meter aan dempingsmateriaal. Het totale vermogen bedraagt zo maar eventjes 5.720 Watt. De geluidsspecialist bestempelt het autootje als de kleinste concerthal op wielen, maar het lijkt ook een erg korte weg naar gesprongen trommelvliezen te zijn. Daarvoor kan je overigens alle moderne middelen inschakelen. De installatie kan overweg met live streaming, herkent je smartphone of tablet en is ook in staat om hoge resolutie audio (lossless) af te spelen.