Studie: automatische noodremhulp werkt echt, maar…

Door: BV

Niet alle veiligheidstechnologie blijkt even efficiënt te zijn. Zo bleek eerder deze maand nog uit een studie dat parkeersensoren juist zorgen voor méér schadegevallen in plaats van minder. Maar automatische noodremhulp werkt wél. Dat leert ons een gezamenlijke studie van de Europese veiligheidsorganisatie EuroNCAP en z’n Australische tegenhanger ANCAP.

38% minder kop-staart-aanrijdingen

De studie onderzocht specifiek de efficiëntie van de zogeheten automatische noodremhulp. Dat zijn systemen die zelf de remmen bedienen als de sensoren van de auto het risico op een aanrijding detecteren. Ze werken vaak alleen bij beperkte snelheden en zijn niet zelden afgestemd op stadsgebruik, waardoor ze luisteren naar namen als Active City Stop. In regel serveren ze de bestuurder eerst een waarschuwing en bedienen ze pas de rem als hij of zij niet reageert. Het loont eveneens de moeite om aan te stippen dat dergelijke systemen niet noodzakelijk een ongeluk kunnen vermijden, maar dat ze in theorie wel de gevolgen ervan kunnen reduceren.

“ Auto’s met noodremhulp worden vaker achteraan aangereden ”

Uit de gegevens van 5 grote Europese landen blijkt dat het aantal kop-staart-aanrijdingen met 38% daalde. Een behoorlijk spectaculair cijfer, dat echter alleen slaat op aanrijdingen bij lage snelheden, tussen 30 en 50km/u. Al vanaf snelheden van 60km/u (en alles erboven) blijken de systemen geen enkel effect te hebben op de ongevalstatistieken. Niet in positieve zin, maar evenmin in negatieve zin.

Niet alleen positieve gevolgen

Uit dezelfde studie blijkt dat auto’s die uitgerust zijn met actieve noodremhulp zelf minder vaak een kop-staart-aanrijding veroorzaken, maar er is ook een negatief gevolg. Omdat de sturingssoftware sneller en heviger reageert dan een gemiddelde menselijke bestuurder, lopen auto’s met het systeem een hoger risico om achteraan aangereden te worden. Ook dat blijkt uit de studie. Achteropkomend verkeer heeft simpelweg niet de tijd om te reageren.