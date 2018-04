Eerste Maserati Ghibli Spyder gaat op het blok

Door: BV

Een originele Maserati Ghibli is al een zeldzaam zicht. Logisch want van 1967 tot 1973 werden er amper 1.295 stuks gebouwd. En een Spyder is nog veel zeldzamer. Slechts 125 zagen ooit het levenslicht.

Maserati Ghibli met middenmotor

De Ghibli was in z’n tijd een regelrechte krachtpatser. En zelfs naar hedendaagse normen blijft hij respectvol. Uit een 4,7l sterke V8 met vier nokkenassen wist die 330pk te puren. Voldoende voor een sprinttijd van 6,8 seconden. Eind jaren zestig gold dat als bliksems snel. En hij stuurt ook meer dan behoorlijk goed. Dat was te danken aan een goede gewichtsverdeling. Daarvoor zit de motor vooraan, maar achter de as, wat een structuur met middenmotor oplevert.

De lijnen kwamen van de Italiaanse specialist Ghia, maar het was de legendarische Giorgietto Giugiaro (toen bij Ghia aan de slag) die ze uitzette.

Te koop

Slechts zelden wijzigt een Maserati Spyder van eigenaar, maar volgende week is het zover. Dan zoekt deze in de VS geleverde Italiaan, die er overigens pas aankwam in 1975 en sindsdien niet meer dan 80.000km aflegde, een nieuwe baas. Met chassisnummer AM115/S is dit overigens de eerste Spyder die ooit gebouwd werd. Hij is nog in originele, ongerestaureerde staat. De prijs wordt geschat op één tot anderhalf miljoen euro.