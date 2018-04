Porsche roept 918 Spyder terug (nog maar eens)

Door: BV

Porsche heeft de eigenaars van ‘een aantal’ 918 Spyder gevraagd om hun exclusieve bolide bij de dealer binnen te steken voor een noodzakelijke aanpassing. En dat is niet voor het eerst. Eerder bleek al dat de achteras los kon komen - toch geen kleintje -, daarna waren er problemen met de vooras.

Nu blijkt een onderdeel in carbon de elektrische bekabeling te kunnen beschadigen. Hoeveel auto’s er exact getroffen zijn door de terugroepactie zegt Porsche niet, maar het geeft wel aan dat er 223 in de VS zijn, 76 in Duitsland en 23 in Zwitserland. Op een productie van niet eens 1.000… gaan we ervan uit dat ze nagenoeg allemaal onder handen genomen moeten worden. Porsche zal de kabelboom aanpassen. Dat lijkt geen klein werkje. Het wordt begroot op een halve dag per auto.