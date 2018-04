Te koop: Mercedes CLK GTR Roadster. Mag op straat, deed het nog nooit.

Door: BV

We schrijven 1997, een jaar waarin Mercedes z’n zinnen had gezet op het FIA Wereldkampioenschap voor GT-wagens. En geen beetje. Mercedes wou zo graag winnen dat het speciaal een compleet nieuwe auto ontwikkelde. Volgens de regels van die tijd mocht die ingeschreven worden onder GT-reglementering zodra er meer dan 25 ‘productiemodellen’ van bestonden. Dus bouwde Mercedes van de CLK-GTR… 26 stuks. Ze zijn toegelaten op de openbare weg, maar of dat ook een goed idee is, valt te betwijfelen, ondanks z’n verrassend normale interieur.

Amper 6km op de teller

Eén van die 26 exemplaren gaat op het Goodwood Festival of Speed onder de hamer. Een exemplaar met amper 6km op de teller. En die zal het wel verzameld hebben toen het gewoon werd verzet. Er is nog nooit echt mee gereden. Dat wil zeggen dat de 6,9l grote door AMG gebouwde V12 nog nooit z’n 604pk en 775Nm heeft losgelaten. Dat nog niemand de criminele sprinttijd van 3,8 seconden heeft geprobeerd. En dat betekent dat er véél geld voor zal geboden worden. Tot wel € 2,5 miljoen, schat veilinghuis Bonhams.

Als bovenstaande paragraaf nog niet voldoende motivatie voor de prijs is, dan dit: het is een Roadster. Slechts 6 exemplaren zijn ooit in dakloze vorm gecreëerd. De 20 andere waren gesloten versies.