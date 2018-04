Immens scherm domineert interieur Golf VII

Door: ADD

Meer dan veertig jaar na zijn geboorte krijgt de VW Golf eind 2016 een facelift. En volgens de eerste informatie hoort daar een groot centraal display met gesture control bij, net zoals wij al in de Concept R Touch zagen. Dat zou een primeur zijn in het C- segment.

Het knopjestijdperk is voorbij

Concreet betekent dat dat de cockpit nagenoeg knoploos wordt. De bestuurder zal commando’s geven met handbewegingen in de lucht. Een zwaai naar rechts zou bijvoorbeeld binnenkomende gesprekken kunnen afwijzen, een draaibeweging het volume kunnen aapassen... Op de International Consumer Electrics Show 2015 (CES) in Las Vegas had VW ons met de Concept Golf R Touch al een voorproefje gegeven. Daar zagen wij binnenin drie displays die de traditionele instrumenten vervangen en vijf sensoren die de bewegingen van de bestuurder detecteren.