Door de kerk: Lamborghini Urus is er in 2018

Door: BV

Dat er bij Lamborghini, waar Audi eigenlijk de plak zwaait, ernstig werd nagedacht over een SUV kan je niet als een geheim beschouwen. Het bedrijf toont immers al in 2012 de Urus concept. En in Italië zette de politiek al alle zeilen bij om de productie ervan in eigen land te krijgen. De beslissing voor serieproductie is zojuist gevallen. In 2018 (slechts een jaar later dan wat we in 2013 reeds voorspelden) moet het model realiteit zijn én de Italianen halen - met dank aan een forse subsidielading - hun slag thuis.

3.000 Lamborghini Urus per jaar

Lamborghini projecteert een jaarlijkse verkoop van 3.000 stuks. Het valt te verwachten dat in Europa (waar resterende flarden gezond verstand zullen dicteren dat een auto die hoger en zwaarder is, onmogelijk voldoende sportiviteit in de genen zal hebben) de verkoop mager zal zijn. Maar Lamborghini denkt in het Midden-Oosten, China, Rusland en de VS voldoende vermogende klanten voor de Urus (de naam van de productieversie is nog niet bevestigd) te zullen vinden.

Handen uit de mouwen

Lamborghini moet zich schikken naar de Volkswagen-doctrine en dus zoveel mogelijk reeds bestaande componenten gebruiken. Het onderstel zal dus al elders in gebruik zijn. En dan is de Audi Q7 een voor de hand liggende kandidaat. In Italië zelf zal het VW-concern enkele honderden miljoenen euro’s investeren in aangepaste machines, ontwikkeling en nieuwe magazijnen.