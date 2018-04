Studie: Euro 6-diesels zijn niet wat ze beweren

Door: ADD

De these dat diesels de lucht verpesten geldt de laatste tijd eigenlijk als achterhaald, toch zeker wat de nieuwe motoren van de Euro 6-norm betreft. In tegenstelling tot de oudere generaties (die in Frankrijk zelfs helemaal verboden zullen worden omwille van het roet en de stikstofemissies) hebben nieuwe dieselmotoren niet alleen de reputatie weinig te verbruiken, maar ze zouden ook nog eens nauwelijks schadelijke stoffen de lucht inblazen. Twee recente studies tonen nu het tegendeel aan. Euro 6-diesels zijn absolute vervuilers, ze stoten meerdere malen de toegestane waarden stikstofoxiden (NOx) uit. Omdat autobouwers de stikstofemissies in laboratoria meten en niet tijdens het rijden op de weg, zijn de meetresultaten eigenlijk waardeloos.

De toxicologische waarheid

De Britse "Sunday Times" wilde eens weten hoe het nu precies zit en testte daarom 29 nieuwe dieselwagens die aan de Euro 6-norm voldoen in het dagelijkse verkeer in en buiten de stad. De resultaten zijn best choquerend. Bij 83% van de geteste voertuigen ligt de uitstoot van stikstofoxiden boven de toegestane Euro 6-limiet, en bij sommige zelfs geen klein beetje. Zo stoten de BMW X3 en de Opel Zafira bijna het tienvoudige uit van wat de norm maximaal voorschrijft!

Tot min of meer dezelfde conclusie komt het Duitse LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden). Zij maten bij drie voertuigen (een Volkswagen Passat CC met SCR-katalysator, een BMW 320d met NOx-opslag-katalysator en een Mazda6 met louter motorische maatregelen voor NOx-reductie) de effectieve uitstoot tijdens het rijden. En ook zij concluderen dat de NOx-emissies de toegestane limiet overschrijden, in de bebouwde kom lagen de waarden bijna negen keer hoger, er buiten bijna acht keer.