Daimler treedt in voetsporen Tesla

Daimler gaat accu’s voor industriële klanten en thuisgebruik op de markt brengen om energie-overschotten op te slagen.

De Duitsers passen voor de batterijen dezelfde technologie toe die ze ook in hun elektrische auto's gebruiken. Dochteronderneming Accumotive in Kamenz (Saksen) zal voor de productie instaan. De eerste accu’s voor industriële toepassingen zouden al op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. De batterijen voor thuisgebruik komen er in het begin van de zomer aan.

Niet vernieuwend

Ook Tesla stelde begin deze maand twee soortgelijke batterijen voor. De Amerikanen noemden de batterijen een revolutie in de energievoorziening. Maar de Japanse elektronicagigant Panasonic denkt daar anders over.