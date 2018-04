Toyota weer waardevolste automerk

Door: ADD

Geen auto merk ter wereld is zo waardevol als Toyota. In de "Most Valuable Global Brands" studie van het onderzoeksbureau Millward Brown belandt het Japanse bedrijf op rang 30 en laat zo alle andere autobouwers achter zich. De onderzoekers schatten de waarde van het merk, ondanks een lichte daling in het voorgaande jaar (- 2 procent) op 28,9 miljard dollar.

De waarde van de bedrijven werd berekend op basis van zowel de gerealiseerde en verwachte opbrengsten van elk merk alsook gegevens uit enquêtes bij meer dan drie miljoen consumenten wereldwijd.

Duitsland vult top drie aan



Als je alleen de meest waardevolle automerken bekijkt, dan volgen op plaats twee en drie (net als vorig jaar) twee Duitse fabrikanten: BMW (26,3 miljard dollar) en Mercedes-Benz (21,8 miljard dollar). Het Münchense succes (+ 2 procent) wordt onder andere toegeschreven aan BMW’s i-gamma. In 2013 stuurde BMW de kleine i3 de straat op, een jaar later volgde de sportwagen i8. De grootste procentuele waardestijging lieten Audi (+ 43 procent), Ford (+ 11 procent) en Volkswagen (+ 10 procent) optekenen.



Nieuw in de top tien van meest waardevolle automerken is het Britse merk Land Rover, dat het tot op de negende plaats schopt. Tiende werd Toyota's luxedochter Lexus en die duikt eveneens voor de eerste keer in de top tien op.

Technologiebedrijven zijn het waardevolst



In het algemeen klassement gaan de eerste drie plaatsen naar hard- en software bedrijven: Apple (247 miljard dollar), Google (173,7 miljard dollar) en Microsoft (115,5 miljard dollar).