Straaljager zorgt voor monsterfile

Door: BV

Aan file is de moderne automobilist (spijtig genoeg) wel gewend. Maar dat die file wordt veroorzaakt door een een straaljager, dat is niet bepaald alledaags. En toch gebeurde dat donderdag op de A9 richting München. Een Eurofighter werd er immers over de weg vervoerd naar de Airbus-fabriek in Manching. En met een spanwijdte van 11 meter, kan er dan niemand meer voorbij. Het convooi voer niet sneller dan 60km/u en de politie verhinderde inhaalpogingen van al te ongeduldige bestuurders.

Weg voor herstelling

De Eurofighter geraakte afgelopen zomer betrokken bij een botsing in de lucht met een Learjet. Dat privévliegtuig crashte, waarbij de twee inzittenden om het leven kwamen. De straaljager werd zwaar beschadigd, maar de piloot wist het toestel toch nog aan de grond te zetten. Het zal nu bij fabrikant Airbus hersteld worden.