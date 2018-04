De auto's van Mad Max: Road Fury, in Lego

Door: BV

Dat er in Mad Max: Road Fury genoeg gekke autocreaties zitten om een plaats in ons dossier over Legendarische Autofilms te veroveren, wisten we eigenlijk al. De vierde Mad Max-film legt de lat op dat vlak hoger dan ooit tevoren. En dat dat mensen inspireert om zelf aan de slag te gaan, is niet onlogisch. Ze in levende lijve nabouwen is nogal omslachtig, maar de eerste recreaties in Lego zijn inmiddels een feit.

Mad Max Lego

Flickr-gebruiker Lego Will maakte deze kleine recreaties op wat de kenners omschrijven al ‘minifig-schaal’. Behoorlijk klein dus, maar niet minder gedetailleerd. Vergelijk ze gerust met de voorbeelden.