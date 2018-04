Volkswagen presenteert nieuw... lettertype

Door: BV

Volkswagen presenteert z’n nieuwe lettertype. Ja, het lettertype. De hoge bonzen vonden het immers nodig om dat even op te frissen. Voor alle duidelijkheid: links zie je het oude lettertype dat blijkbaar al in 1997 werd geïntroduceerd, rechts vind je het nieuwe font.

Geïnspireerd door…

Het nieuwe lettertype heet simpelweg ‘Volkswagen Tekst’. Het vervangt het oude ‘Volkswagen Utopia’. Je zal het vanaf nu zien in alle brochures, handleidingen en reclamecampagnes van het merk, maar ook op de wijzerplaten en in het infotainmentsysteem van de verschillende modellen. Volgens de fabrikant zijn de nieuwe tekens tijdlozer en minder geometrisch dan voorheen en is het geïnspireerd door het voertuigdesign van het merk. Wat dat ook moge betekenen.

Het is natuurlijk niet zo dat iemand bij Volkswagen door een boek met lettertypes heeft zitten bladeren. Neen, hier kwam een agentschap aan te pas. Het heeft miljoenen gekost.