EV2 is de supercar onder de rupsvoertuigen

Door: BV

Als particulier een tank kopen is nogal omslachtig. En dan moet je ook nog eens realistisch zijn. Die dingen zijn abnormaal zwaar, veel te groot en je zit met die (hopelijk) erg onbruikbare geschutskoepel. Een bedenking die nogal wat mensen zich maken. Tenminste, dat denkt Howe and Howe Technology. Een onderneming die in normale omstandigheden militair materieel bouwt, maar nu deze Ripsaw EV2 ontwikkelden voor gewone stervelingen. Bekijk het als een tank, maar dan zonder alle onnodige ballast. Of bezie het als een sportauto op rupsbanden. Allebei zijn even juist.

Ripsaw EV2

We zijn het tegenwoordig gewend dat EV staat voor Electric Vehicle. Maar hier staat de E voor ‘Extreme’. Het is tenslotte het snelste rupsvoertuig ter wereld. Hoe snel dat exact is, kunnen we je niet zeggen. We kunnen wel enkele markeerpunten uitzetten. Zo haalt een tank van het Amerikaanse leger tegenwoordig al makkelijk 100km/u in gevechtssituaties. En hoewel deze Ripsaw EV2 geen wapens of pantser heeft, wordt hij wel aangedreven door een diesel met 600pk.

Duur speelgoed

Natuurlijk is het duur speelgoed. Ook daar geldt: geen details. Maar je moet enkele honderdduizenden euro’s rekenen. Het wordt je dan wel makkelijk en comfortabel gemaakt. De Ripsaw heeft infotainment aan boord en bestuur je net als een auto. Ideaal om te racen door de duinen, al lijkt Howe and Howe er door het Lara Croft-achtige model dat ernaast gepresenteerd wordt, ook wel compensatie-aankopen te stimuleren.