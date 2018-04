Deze bloedstollend mooie Alfa Romeo wint Villa d’Este

Door: BV

Het jaarlijkse Concorso d’Eleganza Villa d’Este is dé hoogmis voor de oldtimerliefhebber. Elk jaar strijken de zeldzaamste en beste (over)gerestaureerde automobielen neer aan de oevers van het Italiaanse Comomeer voor deze ‘elegantiewedstrijd’. Een competitie waarin het allemaal om schoonheid draait met andere woorden.

De winnaars die ertoe doen

Om de gefortuneerde eigenaren die de moeite doen om hun pronkstukjes naar Italië te brengen, een beetje ter wille te zijn, zijn er bijna zoveel wedstrijdcategorieën als er deelnemers zijn. Maar tussen al die prijzen, zijn er eigenlijk maar twee die ertoe doen. De publieksprijs en de ‘best of show’ die door de jury wordt toegekend.

Italiaans onderonsje

Het zijn de Italianen die met het goud gaan lopen. Het publiek vond de Ferrari 166 MM uit 1950, gerestaureerd door Ferrari’s officiële klassiekerafdeling, de mooiste. En volgens de jury was de Alfa Romeo 8C Spider 2300 Zagato uit 1932 de beste. Die is eigendom van de Amerikaanse verzamelaar David Sydorick.

Die Alfa Romeo is de vrucht van een samenwerking van mensen die inmiddels allemaal een legendarische status gekregen hebben. Het was Enzo Ferrari - destijds nog de baas van Alfa’s motorsportdevisie - die er de briljante ingenieur Vittorio Jano de opdracht voor gaf en voor het koetswerk ging men aankloppen bij Zagato. Van de 8C werden verschillende raceversies gemaakt. Die schreven onder meer de Mille Miglia in 1933, de 24h van Le Mans in 1931 en 1932, de Targa Florio en de 24h van Spa op hun naam. Er werden ook een handvol versies gebouwd voor gebruik op de weg, waaronder het exemplaar dat op Villa d’Este beloond werd.