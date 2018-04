Chrysler maakt hybride met 5 uitlaten

Door: BV

Chrysler springt op de Gran Turismo-trein. Behoorlijk laat overigens, want daaraan hangen al een hele hoop wagonnetjes. Aan deze compleet virtuele SRT Tomahawk Concept gingen al een hele hoop andere creaties vooraf. Een bloemlezing;

- Toyota FT-1 Vision GT

- Aston Martin DP-100

- Mitsubishi XR-PHEV Evolution

- Subaru Viziv Vision GT

- Infiniti Concept Vision GT

- Mini Vision GT

- VW Supersport GTI Vision GT

- BMW Vision GT

- VW GTI Roadster Vision GT

- Nissan 2020 Vision

Aantrekkelijk concept

Dat automerken massaal vallen voor het concept, is niet verwonderlijk. Een virtuele concept car maken is immers gewoon een kwestie van fantasie. De uitwerking ervan kost, in vergelijking met een exemplaar in de echte wereld, slechts een factie. En je hoeft je niet bezig te houden met reële specificaties. Je kan ze gewoon uit je duim zuigen.

Hybride éénzitter

De Vision GT wordt een radicale éénzitter met een hybride motorconfiguratie. Veel meer wil het bedrijf er nog niet over kwijt, maar we menen uit de teasers duidelijk een lay-out met middenmotor te herkennen terwijl je moeilijk naast de vijf uitlaten kan kijken. Meer (verzonnen) details worden later bekend gemaakt.

Tomahawk

Het is niet voor het eerst dat Chrysler de naam Tomahawk gebruikt. In 2003 toonde het al eens een erg radicale Dodge Tomahawk motorfiets die werd aangedreven door de V10 uit de Viper. Voldoende voor een theoretische topsnelheid van meer dan 600km/u. Uiteindelijk bouwde Dodge daar 10 exemplaren van die elk meer dan een half miljoen dollar kostten.