Tank versus Toyota Yaris: 1-0

Als een geluk bij een ongeluk beschrijft de politie het ongeval maandagochtend in Detmold in het noordwesten van Duitsland. Een 18-jarige bestuurster had er – hoe blind kan je zijn? - bij het afslaan een colonne tanks over het hoofd gezien. De 25-jarige Britse militair die in een Challenger gevechtstank van zo'n 62 ton het konvooi aanvoerde, kon niet op tijd remmen en reed dus over de Yaris heen. De jonge vrouw kwam er met de schrik vanaf. Haar autootje daarentegen is zijn neus kwijt. De politie schat de totale schade aan de auto op € 12.000. Over schade aan de tank werd er niets bekendgemaakt. Maar wij vermoeden dat die zelfs geen schrammetje zal hebben.