Geboorte Peugeot 308 GTI kondigt zich aan

Door: BV

Over de Peugeot 308 GTI is nog niet veel gezegd. Logisch, want het bedrijf liet zich nog niet in de kaarten kijken. Maar er staat in Frankrijk een productierijp exemplaar te wachten op transport. Dat gaat naar het Festival of Speed in Goodwood, waar het doek eraf wordt getrokken.

Motor van RCZ R

Details over de GTI zijn er nog niet, maar het uiterlijk tapt wellicht uit het vaatje van de 500pk sterke 308 R Hybrid, zij het minder radicaal. De motor wordt naar alle waarschijnlijkheid de 1.6l turbomotor. In de Peugeot RCZ R perst het bedrijf daar al 266pk uit. Of de 308 GTI net zo veel paarden aan de teugels zal houden, is niet uitgesloten. Hij zal het moeten opnemen tegen onder meer de Ford Focus ST en natuurlijk de Volkswagen Golf GTI. Beide modellen bieden in benzinevorm ruim meer dan 200pk.

Wanneer komt de Peugeot 308 GTI

Na Goodwood zal de 308 GTI voor het eerst te zien zijn op het Autosalon van Frankfurt in september. Dit najaar staat hij tenslotte bij de dealer.