BMW 2-Reeks blijft duwer

BMW maakt het de traditionalisten onder zijn liefhebbers behoorlijk moeilijk de laatste jaren. Eerst was er de stille dood van de geliefde zescilinder-in-lijn. Dan was er de lancering van de eerste bus in de geschiedenis van het merk, heiligschennis in de ogen van de hardcore BMW-discipelen. En die kregen om het nog erger te maken drie-cilinder motoren, en - wat in de ogen van vele BMW-fanatici het opperkwaad is - voorwielaandrijving. Ook de nieuwe 1 Reeks zal volgens datzelfde recept komen: motoren met drie cilinders drijven de voorwielen aan.

Twee bedankt voor platform één

Na al die onheilsboodschappen, is er nu ook min of meer goed nieuws voor nostalgische BMW-fans. De volgende generatie van de 2 Reeks coupé en cabrio zal namelijk zijn achterwielaandrijving mogen behouden. Of dat is toch wat de Duitse vakbladen ons vertellen. Volgens hen zal de toekomstige Zweier niet op het voorwielaangedreven platform van de 1 Reeks rusten, maar zal die gebruik gaan maken van een ingekrompen onderstel geleend van de middenklassemodellen, en die hebben vooralsnog achterwielaandrijving. Maar BMW kennende, zal het prijsniveau daarentegen naar hoger gelegen gebieden verhuizen.