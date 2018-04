Dodge verzint hybride met 2.590pk

Door: BV

Na de teaser vorige week, heeft Fiat Chrysler Automobiles nu alles over de SRT Tomahawk Vision GT bekendgemaakt. Dat is de hypersportwagen die de designers uit hun duim zogen voor het game Gran Turismo 6. De meeste autoconstructeurs proberen daarin enig realisme te verwerken, maar daar is hier geen sprake van.

2.590pk, 661kg

In theorie gaat het om een prestatiegerichte Dodge voor het jaar 2035. Een hypersportwagen met een koetswerk in grafietpanelen, met actieve aerodynamica en daardoor zichzelf constant aanpassende koetswerkpanelen en bovenvermeld, fabelachtig vermogen.

Hoewel het gaat om een oefening duimzuigen, bedacht Dodge drie verschillende versies. Een eerste heeft een 7-liter V10 met 792pk, pneumatisch aangedreven voorwielen brengen het totale vermogen op 1007pk voor 918kg en een topsnelheid van 402km/u.

Dan is er nog een wedstrijdvariant die GTS-R heet en 1.137pk uit de V10 haalt en 313pk naar de voorwielen stuurt. Deze auto weegt zogezegd maar 661pk, heeft 1.450pk en haalt 482km/u.

En dan is er nog de Tomahawk Vision Gran Turismo X. Daarvan willen de fantasten bij FCA zelfs alleen kwijt dat hij door ‘experimentele technologie’ 2.590pk opwekt. Dat is voldoende voor een topsnelheid van 650km/u. Het bedrijf gaat zelfs zo ver dat het zegt dat de piloot omwille van de extreme prestaties verplicht is een drukpak te dragen.

Meer realisme?

(Een beetje) meer realistische creaties van andere merken vind je in onderstaande lijst.

