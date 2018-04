Nieuwe Mitsubishi Pajero Sport onthuld in patentbeeld

Door: BV

Mitsubishi werkt aan een nieuwe Pajero Sport. Een model dat we de jongste generaties niet in Europa mochten verwelkomen, maar dat wereldwijd nog steeds een belangrijke plaats inneemt in het portfolio van het Japanse bedrijf. De nieuwe generatie wordt verwacht voor modeljaar 2016. Dat betekent dat hij ergens tussen september van dit jaar en dezelfde maand van het daarop volgende jaar wordt onthuld.

Zelfzekere vormgeving

De Japanners kiezen duidelijk voor een modernistische vormgeving, met smalle koplampen, gespierde bumpers, hoog geplaatste staartlichten en een hele hoop chroom. Dat wordt gecombineerd met enkele aparte elementen. De verticale lijnen bij de achterlichten, de afhellende daklijn, de vorm van de zijruiten, dat soort zaken. Elementen waarmee Mitsubishi in het verleden al experimenteerde bij concept cars.

Motoren?

Loslippig zijn de heren bij Mitsubishi niet. Er zijn dus vooral speculaties. Die suggereren dat het smakenpalet er gelijkaardig is aan dat van de nieuwe Mitsubishi L200 pickup: een 2,4 turbodiesel met 154pk en 380Nm en een tweede vermogensversie met 181pk en 430Nm. Motoren waarmee een Europese terugkeer niet uitgesloten is…