TVR belooft 4 nieuwe modellen

De Britse nicheconstructeur TVR heeft tumultueuze tijden achter de rug. Het bedrijf wisselde enkele keren van eigenaar (niet allen even koosjer) en het probeert nu weer overeind te krabbelen. De eerste fase daarin zijn enkele straffe uitspraken. TVR belooft in interviews met Britse media niet één of twee nieuwe modellen, maar meteen vier. Het eerste moet er zijn in 2017.

Met V8

Als de nieuwe eigenaars van het merk geloofd kunnen worden, dan zijn twee modellen al zo goed als volledig klaar. En ze zullen beide beschikbaar zijn als coupé en als cabriolet. Het klassieke TVR-recept blijft daarbij behouden: de auto’s zijn gebouwd om een buizenframe en ze krijgen aluminium en composiet koetswerkpanelen. De motor koopt TVR elders: bij GM of Ford. Het wordt in elk geval een V8 waar de tovenaars van Cosworth even wat magische spreuken over zullen prevelen. Dat moet minstens 450pk opleveren. Dat gaat via een handbediende zesbak naar de achterwielen.

Als alles volgens plan verloopt, wil TVR terug 1.000 tot 1.500 auto’s per jaar bouwen. Voor ruwweg € 90.000 moet je de goedkoopste dan kunnen krijgen. Mooie plannen allemaal, maar bewijs is er voorlopig niet. Zelfs geen schets…