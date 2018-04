Ferrari FF was bijna SUV

Door: BV

Heel wat sportieve en luxemerken werken aan een SUV. Bij Porsche staan de Cayenne en Macan al een tijdje in de catalogus, Lamborghini werkt aan de Urus, Bentley komt met de Bentayga, Maserati heeft al tot vervelens toe de Levante aangekondigd… Aston Martin wil een SUV. Rolls-Royce z'n terreinvreter is in ontwikkeling. Maar Ferrari wil van een SUV niet weten. Tenminste, dat is de officiële positie van het bedrijf. Maar binnen de Modenese fabriekspoorten is de oefening wel degelijk gevoerd. Een tijd geleden al. Dat blijkt uit de beelden die de Italiaanse krant Corriere della Sera kon bemachtigen.

Ferrari F151

De in 2011 gelanceerde Ferrari FF is de eerste vierwielaandrijver van het merk. Het is een shooting brake. Een auto dus die het midden houdt tussen een break en een coupé. Een echte, dus met twee deuren (en niet vier zoals de CLS Shooting Brake of CLA Shooting Brake van Mercedes). Het heeft echter niet veel gescheeld of die FF stond hoog op poten. Designhuis Giugiaro maakte deze F151 Concept als proefballonnetje. Ferrari ging er niet voor. Dat unieke exemplaar (dat niet functioneel is) is inmiddels in handen van een verzamelaar. De rest is geschiedenis.