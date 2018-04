Donkervoort doet beschaafd met 1000 Miglia Edition

Door: BV

Afgelopen maand reed een Donkervoort voor de allereerste keer de Mille Miglia. Tegenwoordig een herdenkingsrit met historische wagens voor de legendarische historische race die tussen 1927 en 1957 werd georganiseerd. Maar de omkadering is ‘hedendaags’ en het Nederlandse sportwagenmerk was uitgenodigd om deel te nemen.

Speciale editie

De deelname levert meteen een speciale editie van de D8 GTO op. De derde al, op korte termijn. Eerst was er de Bilsterberg Edition en dan was er een Bare Naked Carbon Edition. Maar ditmaal gaat het bedrijf de andere kant op. Meer nadruk op comfort, in plaats van minder. Zelfs de 2.5 TFSI motor is ervoor teruggeschroefd tot 310pk. Net dat tikkeltje beschaafder om rijden. Daarnaast is de cockpit comfortabel aangekleed en is er minder kunststof en carbon gebruikt in de constructie. Daardoor weegt de D8 wat meer - 760kg - maar is hij ook soepeler. Datzelfde doel dient tenslotte ook de verhoogde en zachter afgestelde ophanging.

Hoeveel kost de Donkervoort D8 1000 Miglia?

Donkervoort maakt niet meer dan 25 stuks van de speciale uitgave. Een aantal dat overigens al behoorlijk aantikt in de sterk gelimiteerde productie van het minimerkje. Hij kost € 115.000 zonder belastingen.