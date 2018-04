Pacemaker voor Volkswagen Phaeton

Door: BV

Al 12 jaar staat Volkswagen’s topmodel Phaeton in de catalogus. En al 12 jaar blijft de verkoop fors onder de verwachtingen. Opvolging komt er wel, maar pas in 2017. En die zal voor zichzelf toch een andere positionering zoeken. De enige markt waar het huidige model nog een beetje verkoopt, is China. En daar wordt de limousine nog even opgefrist.

Facelift of pacemaker

Om het hart van de Phaeton kloppende te houden zijn er nieuwe Xenonlampen met donkere behuizing, zijn er nieuwe buitenspiegels, andere staartlichten (met LEDs), aangepaste houtinleg en zelf een nieuw infotainmentsysteem. De aandrijfkracht komt er uitsluitend van benzinemotoren. Een 3.0 V6 met 250pk, een 3,6 met 280pk en een 4,2l V8 met 335pk. Vierwielaandrijving is standaard.

En voor ons?

Wel, in 2017 komt de opvolger ook naar België. Maar de huidige Phaeton… die wordt niet eens meer ingevoerd.