Complete collectie supercars in één keer te koop

Door: ADD

Deze zomer, in augustus zal een van de meest indrukwekkende autoverzamelingen ter wereld worden geveild. RM Sotheby’s verkoopt tijdens het Concours d'Elegance de “Pinnacle Portfolio“.

Deze collectie is niet een lukraak bijeengeharkt hoopje sleeën met naam. De "Pinnacle Portfolio" is één van de duurste en meest interessante collecties van de wereld. De anonieme eigenaar parkeerde enkel en alleen bijzonder zeldzame, waardevolle en goed bewaard gebleven auto’s in zijn garage. Samen moeten ze op 13 augustus 2015 een record breken. De tot hiertoe duurste autocollectie werd ooit verkocht voor ongeveer 65 miljoen dollar.



30 zeldzame sportwagens



En de kans dat er een nieuw record komt, is behoorlijk groot. Alleen al een McLaren F1 uit 1998 met standaard interieur en een Le Mans pakket zal minstens twaalf miljoen dollar opbrengen. Naast deze Brit veilt RM Sotheby's ongeveer 30 andere rariteiten. Volgens de veilingmeester werden alle voertuigen goed onderhouden en verkeren ze in een uitstekende staat.

Opvallend zijn twee Bugatti Veyron met de chassisnummers 001 en 300, een Ferrari 250 GT LWB California Spider uit 1959 met prominente voormalige eigenaren plus zeldzame kleurencombinatie en de laatst gebouwde Ferrari Enzo ooit. Ferrari-baas Luca di Montezemolo schonk hem in 2005 aan paus Johannes Paulus II. In het voorbije decennium legde de Enzo slechts 180 kilometer af.

Verder zijn er nog zes andere Ferrari’s (250 LM Scaglietti, 275 GTB/4 Scaglietti, 288 GTO, 365 GTB/4 Daytona Spider Scaglietti, Dino 246 GTS, F40 LM, F50), twee Lamborghini’s (Miura en Reventon), een Mercedes 300 SL Gullwing met aluminium body en een SLR, twee Porsches (356 A 1600 Speedster en 959), een Jaguar XJ220, een Koenigsegg CCXR, een Maserati MC12, een Saleen S7 Twin Turbo met meer dan 1.000pk, en de eerste ooit gebouwde Toyota 2000GT met het stuurwiel links.